В Петрозаводске молодые пенсионеры забили стулом 80-летнюю старушку

Мужчина и женщина в пьяном угаре убили 80-летнюю бабушку, за которой ухаживали, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 54-летняя женщина и 55-летний мужчина проживали в квартире с 80-летней бабушкой, за которой ухаживали в связи ее заболеваниями. В январе 2018 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на пенсионерку и избили ее руками и ногами, а также деревянным стулом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.