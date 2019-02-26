В Петрозаводске молодые злоумышленники придумали схему краж из автомобилей

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В полицию Петрозаводска поступили сообщения от автовладельцев о хищениях из машин, сообщили в МВД Карелии.
Происшествия случились в микрорайоне Ключевая.
По версии следствия, молодые люди с целью хищения подобрали две отечественные машины и предприняли некоторые меры для сокрытия своей причастности к преступлениям.
В первом случае они, похитив различное имущество, решили спрятать его в снегу, чтобы не быть замеченными, и затем вернуться. Впрочем, кабель и камеру один оставил у себя, что и было впоследствии изъято полицейскими.
Во втором случае одному из подозреваемых бросилась в глаза видеокамера, он подошел к ней и вручную изменил ее ракурс. Похищенный аккумулятор был сбыт.
Сотрудники полиции установили личности двоих подозреваемых. Оба они проживают в том же микрорайоне. Один, недавно перешагнувший порог совершеннолетия, ранее судим. Второй – не достиг 18 лет.
На подозреваемых завели уголовные дела.
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