В Петрозаводске молодые злоумышленники придумали схему краж из автомобилей

В полицию Петрозаводска поступили сообщения от автовладельцев о хищениях из машин, сообщили в МВД Карелии.

Происшествия случились в микрорайоне Ключевая.

По версии следствия, молодые люди с целью хищения подобрали две отечественные машины и предприняли некоторые меры для сокрытия своей причастности к преступлениям.

В первом случае они, похитив различное имущество, решили спрятать его в снегу, чтобы не быть замеченными, и затем вернуться. Впрочем, кабель и камеру один оставил у себя, что и было впоследствии изъято полицейскими.

Во втором случае одному из подозреваемых бросилась в глаза видеокамера, он подошел к ней и вручную изменил ее ракурс. Похищенный аккумулятор был сбыт.

Сотрудники полиции установили личности двоих подозреваемых. Оба они проживают в том же микрорайоне. Один, недавно перешагнувший порог совершеннолетия, ранее судим. Второй – не достиг 18 лет.

На подозреваемых завели уголовные дела.