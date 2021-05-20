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В Петрозаводске может появиться первая площадка для детей-инвалидов

Новости. Общество
15:54, 21 Мая 2021
фото: © Денис Погребной

Проект игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья выбился в тройку лидеров конкурса по программе «Комфортная городская среда» в Петрозаводске.

Необычный детский городок планируется построить в Губернаторском парке.

Несколько кликов и наш город станет лучше
19.05.2021 17:22

На 21 мая проект благоустройства детской площадки в Губернаторском парке Петрозаводска набрал более 2600 голосов. В случае победы в конкурсе на месте старого игрового городка появится новая современная площадка с оборудованием, специально адаптированным для детей с любыми возможностями здоровья.

Место это выбрано неспроста — и в будни, и на выходных оно пользуется популярностью как у жителей центра города, так и других микрорайонов. Сюда удобно можно добраться и на общественном транспорте, и на своём авто, не тратя много времени на поиск места для парковки.

Сейчас оборудование: горки, лесенки и качели, на котором играют дети, признано устаревшим. По мнению специалистов, оно требует замены.

Отдать свой голос за первую инклюзивную площадку или другой требующий благоустройства объект остаётся всё меньше времени. Конкурс продлится до 30 мая. Победителями станут семь петрозаводских объектов, их благоустроят в 2022 году. Подробнее читайте здесь.

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