В Петрозаводске мужчина на заре выстрелил в сожительницу из травматического оружия

На Кукковке семейная ссора в 4 утра закончилась выстрелами из травматического оружия.

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД Карелии, сегодня ранним утром, 12 августа в 4 часа, со службы «112» в дежурную часть поступило сообщение, что в квартире жилого дома на улице Фролова произошла семейная ссора, в результате которой пострадала женщина, ей требуется медицинская помощь. И чуть позже из БСМП сообщили о доставленной в приемной покой пострадавшей 1974 года рождения.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые установили, что в результате ссоры мужчина нанес своей сожительнице травмы колена и живота. В результате пострадавшая была госпитализирована.

По факту случившегося проводится проверка.

В Минздрав Карелии на вопрос о самочувствии пострадавшей ответили, что женщина, получившая ранения из травматического оружия, прооперирована и находится в палате ИТАР.

«Состояние стабильно тяжелое», — рассказали в ведомстве.