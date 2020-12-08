Петрозаводчанин сутки перечислял деньги мошенникам, а потом пошел в полицию за помощью

Петрозаводчанин три раза отравил деньги псевдоменеджеру банка, прежде чем понял, что его обманывают, сообщили в МВД Карелии

В полицию Петрозаводска поступило заявление 51-летнего жителя города. Мужчина рассказал, что в интернете увидел рекламу банка. Его заинтересовала возможность рефинансирования существующего кредита под очень низкий процент. Он перешел по ссылке и заполнил электронную форму заявки, где оставил контактный телефон.

После этого с ним связалась менеджер банка. Она сообщила, что кредит одобрен, но для урегулирования некоторых спорных вопросов, петрозаводчанину следует перевести 15 тыс. рублей на счет этого банка. Странная просьба не вызвала у мужчины подозрений и он совершил эту операцию. Следом псевдоменеджер попросила оплатить услуги курьера, который якобы доставит карту с кредитными средствами. Еще 3 350 рублей были отправлены на счет злоумышленников. После этого петрозаводчанина вынудили перевести еще 15 тыс. рублей якобы за услуги страхования. Заявитель отправил деньги.

В указанный день курьер так и не доставил карту и договор. Однако новый лжеменеджер по телефону попросил перечислить еще 19 тыс. рублей за страхование документов. На этот раз мужчина понял, что не следует совершать перевод и общение с якобы сотрудниками банка похоже на мошенничество. Он попросил вернуть ему ранее перечисленные средства – 33 350 рублей, но его просьбу проигнорировали. Тогда житель Петрозаводска обратился в полицию.

В настоящее время полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.