В Петрозаводске мужчина не захотел возвращать пуховик в магазин

В полицию обратился продавец одного из магазинов одежды на Древлянке с заявлением о краже куртки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что покупатель похитил куртку стоимостью более пяти тысяч рублей. Женщина смогла описать правоохранителям внешность молодого человека.

Полицейские задержали подозреваемого, 18-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. По версии следствия, в день происшествия он зашел в торговый отдел и попросил примерить зимнюю куртку. Затем он захотел посмотреть другую модель, и когда продавец вышла, молодой человек сбежал, захватив с собой пуховик. Охранника в магазине не было, поэтому его никто не остановил.

Впоследствии гражданин не стал продавать похищенное, а сам носил куртку.

На подозреваемого завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.