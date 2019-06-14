В Петрозаводске мужчина отобрал у подростка телефон, угрожая ножом

В столице Карелии 36-летний мужчина предстанет перед судом за разбойное нападение на подростка.

Следственный комитет Карелии закончил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении.

По версии следствия, днем 26 февраля 2019 года обвиняемый, находясь на улице в Петрозаводске, угрожая ножом 16-летнему мальчику, потребовал у него мобильный телефон, а затем, опасаясь быть задержанным, скрылся с места происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.