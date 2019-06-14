В Петрозаводске мужчина отобрал у подростка телефон, угрожая ножом

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В столице Карелии 36-летний мужчина предстанет перед судом за разбойное нападение на подростка.
Следственный комитет Карелии закончил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении.
По версии следствия, днем 26 февраля 2019 года обвиняемый, находясь на улице в Петрозаводске, угрожая ножом 16-летнему мальчику, потребовал у него мобильный телефон, а затем, опасаясь быть задержанным, скрылся с места происшествия.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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