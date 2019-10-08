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Новости. Криминал
13:28, 08 Октября 2019
фото: pixabay.com

В Петрозаводске мужчина попал в ДТП на краденом велосипеде

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В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что его двухколесный транспорт находился в подъезде и был пристегнут на трос. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что похитил велосипед и поехал на нем, надеясь впоследствии продать кому-нибудь за тысячу рублей. По пути подозреваемый попал в ДТП, и велосипед стал непригоден для продажи. 

По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело. 

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