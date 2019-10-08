В Петрозаводске мужчина попал в ДТП на краденом велосипеде

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В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Заявитель рассказал, что его двухколесный транспорт находился в подъезде и был пристегнут на трос. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что похитил велосипед и поехал на нем, надеясь впоследствии продать кому-нибудь за тысячу рублей. По пути подозреваемый попал в ДТП, и велосипед стал непригоден для продажи.
По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.
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