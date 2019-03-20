В Петрозаводске мужчина решил бесплатно приодеться к весне

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Мужчина украл из магазина на Голиковке дорогую куртку, сообщили в МВД Карелии.
По версии следствия, когда в магазине было много покупателей, 37-летний подозреваемый совершил хищение куртки за 11 тысяч рублей, а впоследствии сбыл ее незнакомому мужчине на улице.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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