В Петрозаводске мужчина решил бесплатно приодеться к весне

Мужчина украл из магазина на Голиковке дорогую куртку, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, когда в магазине было много покупателей, 37-летний подозреваемый совершил хищение куртки за 11 тысяч рублей, а впоследствии сбыл ее незнакомому мужчине на улице.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.