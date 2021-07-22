В Петрозаводске мужчина с ножом напал на девочку-подростка

В центре Петрозаводска мужчина, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетней телефон, сообщили в Следкоме Карелии.
Днем 24 июля, находясь возле дома №26 по ул. Дзержинского в Петрозаводске, мужчина совершил нападение на группу подростков. Угрожая одной девушке ножом, отобрал у нее мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель.
В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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