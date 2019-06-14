В Петрозаводске мужчина сочинил историю для сокрытия преступления

Мужчина не хотел сознаваться в краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин провел время в гостях, вернулся домой, уснул, а утром заметил пропажу денег со счета. Банковской карты тоже не было.

Тогда мужчина позвонил хозяину дома, где накануне отдыхал. Но тот заверил приятеля, что карту не находил. Прошло время. Гостеприимный знакомый перезвонил и сообщил, что нашел пластиковую карту за холодильником. Нашедший карту сказал, что денег не снимал.

Сотрудникам уголовного розыска при опросе мужчина пояснил, что попросил в долг у гостя на той самой вечеринке. По его словам, потерпевший просто забыл об этом, так как был сильно пьян. Также якобы имелись свидетели этой договоренности. Эта выдуманная история не подтвердилась.

По версии полицейских, заявитель и подозреваемый в тот вечер несколько раз ходили вместе в магазин за алкоголем. При этом за покупки всегда платил заявитель со своей кредитной карты. Пин-код был простым и злоумышленник запомнил его. Позже украл 3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.