В Петрозаводске мужчина ударил в лицо полицейского в торговом центре

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, подозреваемый находился в торговом центре «Макси» в Петрозаводске в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. На место происшествия был вызван наряд полиции. Во время оформления сотрудниками полиции документов о совершении административного правонарушения подозреваемый умышленно с силой нанес одному из полицейских удар рукой в лицо, причинив боль.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что суд в Карелии лишил свободы местного жителя, ударившего головой по лицу полицейскому.