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В Петрозаводске мужчина ударил в лицо полицейского в торговом центре

Новости. Происшествия
11:24, 19 Сентября 2021
фото: © РИА Новости Крым / Илья Питалев

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В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, подозреваемый  находился  в торговом центре «Макси» в Петрозаводске в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. На место происшествия был вызван наряд полиции. Во время оформления сотрудниками полиции документов о совершении административного правонарушения подозреваемый  умышленно с силой нанес одному из полицейских удар рукой в лицо, причинив боль.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что суд в Карелии лишил свободы местного жителя, ударившего головой по лицу полицейскому.

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Комментарии

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Саныч
2021-09-19 13:12:23
Надо было причинить радость.
Off
2021-09-19 13:11:44
Поянтно , вот если бы бумажными стаканчиками кидался ..были бы отягощающие . )))
Скромный
2021-09-19 12:58:16
Когда человека уважают, то никогда по морде, извините,не треснут...
Гость
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