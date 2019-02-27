В Петрозаводске мужчина украл у коллеги дрель

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В полицию Петрозаводска обратился 24-летний горожанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что у него похитили дрель-шуруповерт стоимостью свыше 6,5 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в последний раз одалживал инструмент своему коллеге, однако тот ее не вернул, а вскоре перестал выходить на работу. Потерпевший знал только его имя.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 43-летнего ранее судимого горожанина. Он сбыл похищенную дрель, а деньги потратил на спиртные напитки.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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