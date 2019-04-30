В Петрозаводске мужчина украл у соседа по дому велосипед

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина ночью похитил велосипед из подъезда, сообщили в МВД Карелии.
В полицию обратился 40-летний житель микрорайона Соломенное. Он сообщил, что ночью из подъезда был похищен его велосипед, который не был пристёгнут антикражным устройством.
Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход дома потерпевшего и обнаружили похищенный транспорт в соседнем подъезде. Вскоре полицейские установили подозреваемого, 32-летнего ранее судимого жителя одной из квартир в данном подъезде.
Он дал признательные показания и пояснил, что вечером похитил велосипед и планировал сбыть его, однако не успел.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.04.2019, 12:30
28.04.2019, 10:23
25.04.2019, 18:13
25.04.2019, 15:46
26.04.2019, 19:10
26.04.2019, 22:42
Аналитика
Сегодня 10:57
Обществоведение
Руководитель компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал о весенней уборке города, которая в этом году началась с опережением на месяц.
29.04.2019 16:45
29.04.2019 12:34
29.04.2019 09:30
26.04.2019 12:40
Чтиво
Сегодня 10:37
Без политики
Рабочие компании "ТехРент" в рамках заключенного контракта на обслуживание городских дорог выполнили ямочный ремонт с применением технологии холодного асфальта на поврежденных участках 19 улиц карельской столицы.
25.04.2019 09:57
24.04.2019 10:00
24.04.2019 09:14
Медиа
Сегодня 12:26
Опрос
Что для вас 1 мая?
Комментарии