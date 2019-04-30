В Петрозаводске мужчина украл у соседа по дому велосипед

Мужчина ночью похитил велосипед из подъезда, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 40-летний житель микрорайона Соломенное. Он сообщил, что ночью из подъезда был похищен его велосипед, который не был пристёгнут антикражным устройством.

Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход дома потерпевшего и обнаружили похищенный транспорт в соседнем подъезде. Вскоре полицейские установили подозреваемого, 32-летнего ранее судимого жителя одной из квартир в данном подъезде.

Он дал признательные показания и пояснил, что вечером похитил велосипед и планировал сбыть его, однако не успел.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.