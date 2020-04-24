В Петрозаводске мужчина, вооружившись молотком, до смерти забил собутыльницу

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 31 января 33-летний мужчина в одной из квартир Петрозаводска распивал спиртное в компании знакомых, где поссорился с одной из женщин.



В ходе конфликта обвиняемый напал на женщину с молотком и ножом, причинив ей множественные телесные повреждения. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ранее злоумышленник совершил кражу ноутбука у потерпевшей, причинив ей ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.

Мужчина заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее житель Карелии избил сестру металлическим костылем и задушил.