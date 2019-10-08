Житель Карелии избил сестру металлическим костылем и задушил

Мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2019 года пьяный 51-летний мужчина в поселке Устье Видлицы Олонецкого района поссорился со своей 44-летней сестрой. Он избил ее руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.

Мужчина арестован.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.