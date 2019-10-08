Житель Карелии избил сестру металлическим костылем и задушил

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Мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в сентябре 2019 года пьяный 51-летний мужчина в поселке Устье Видлицы Олонецкого района поссорился со своей 44-летней сестрой. Он избил ее руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.
Мужчина арестован.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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