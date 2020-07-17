В Петрозаводске мужчина вынес из магазина пылесос под одеждой

В столице Карелии из магазина бытовой техники пропал робот-пылесос за 11 999 рублей.

По сообщению МВД Карелии, в начале июля в одном из крупных сетевых магазинов работниками была выявлена недостача товара. Из торгового зала пропал робот-пылесос стоимостью 11 999 рублей. Запись камеры видеонаблюдения показала, что к хищению причастен мужчина. Информация была передана в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний петрозаводчанин, на счету которого уже несколько имущественных преступлений. Пылесос ему удалось спрятать под одеждой. Свой трофей он продал

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина перепутал в магазине аппарат для считывания штрихкода с крутым гаджетом и украл.