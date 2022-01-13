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В Петрозаводске мужчина забил беспомощного инвалида до смерти

Новости. Криминал
16:07, 13 Января 2022
фото: © pxhere.com

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины с ограниченными возможностями, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 4 января 48-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в Петрозаводске, в ходе ссоры избил своего пожилого родственника 1956 года рождения, который являлся инвалидом первой группы, в силу состояния здоровья не мог обходиться без посторонней помощи и нуждался в повседневном уходе.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемый в убийстве взят под стражу. Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии

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2022-01-13 16:46:21
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