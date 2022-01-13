В Петрозаводске мужчина забил беспомощного инвалида до смерти

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины с ограниченными возможностями, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 4 января 48-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в Петрозаводске, в ходе ссоры избил своего пожилого родственника 1956 года рождения, который являлся инвалидом первой группы, в силу состояния здоровья не мог обходиться без посторонней помощи и нуждался в повседневном уходе.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемый в убийстве взят под стражу. Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.