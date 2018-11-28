В Петрозаводске мужчина забил насмерть знакомого

Закончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, убившего знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в сентябре обвиняемый в Петрозаводске в ходе ссоры со своим знакомым избил его руками и ногами, причинив ему множественные телесные повреждения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.