В Петрозаводске будут судить мужчину, зарубившего топором собутыльника из-за водки

В Карелии пьяный мужчина убил своего собутыльника, за то, что тот обвинил его в воровстве недопитой бутылки, сообщили в прокуратуре республики.

В марте этого года 36-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым в подсобке одной из петрозаводских пекарен. Тот обвинил его в краже недопитой бутылки водки. В ответ на это преступник несколько раз ударил его топором на глазах у третьего собутыльника.

Потерпевший скончался на месте. После совершения преступления убийца скрылся и был обнаружен сотрудниками полиции спустя несколько дней в лесу в Прионежском районе.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Уголовным законом за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в суд.