В Петрозаводске мужчины неудачно ограбили магазин

Четыре молодых человека хотели обокрасть гипермаркет, но их задержали, сообщили в Росгвардии Карелии.

Подозреваемый, который пронес неоплаченный товар мимо кассы, был задержан на месте. Группа задержания выяснила, что незадолго до попытки хищения трое молодых людей взяли с прилавка несколько бутылок виски и перенесли их в отдел спортивных товаров, где спрятали.

Через какое-то время четвертый гражданин прошел туда, сложил бутылки в рюкзак и пытался выйти.

Задержанного передали сотрудникам городского отдела полиции № 1.