В Петрозаводске мужчины пытались разобрать ж/д пути

В воскресенье сработала сигнализация на объекте в районе Южной промзоны, где неизвестные разбирали ж/д пути, сообщили в Росгвардии Карелии.

Сотрудники внутреннего контроля заметили на территории Южной промзоны в Петрозаводске посторонних людей, проявлявших повышенный интерес к участку, где расположены железнодорожные пути.

При отработке территории злоумышленники были обнаружены: они как раз были заняты тем, что разбирали рельсы. При виде сотрудников в форме двое убежали и скрылись на иномарке – госномер и приметы машины зафиксированы и сообщены в дежурную часть. Третий участник криминального деяния задержан на месте.

Всю информацию и самого задержанного сотрудники ОВО передали полиции. Ведутся розыск двух мужчин , решается вопрос о возбуждении уголовного дела.