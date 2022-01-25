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В Петрозаводске на месте трех снесенных домов появится высотка для переселенцев (ФОТО)

Новости. Общество
14:13, 26 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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На улице Белинского в Петрозаводске начали сносить три аварийных дома, планируется, что на их месте появится новый многоквартирный дом для переселенцев, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске на улице Белинского 25 января подрядчик – ООО «Промышленная транспортная компания» – начал сносить три аварийных дома №13, №15 и №17. Контролирует проведение работ МКУ «Служба заказчика». Ежедневно специалисты муниципального казенного учреждения будут проверять соблюдение правил техники безопасности, а также правила утилизации строительных отходов.

По контракту компания-подрядчик должна завершить снос и вывезти все строительные отходы до 7 февраля. По словам директора МКУ «Служба заказчика» Вячеслава Пухача, работы ведутся с соблюдением установленных сроков, вся необходимая техника у компании есть.

Отметим, что жители сносимых аварийных домов на Белинского в декабре уже получили квартиры в новом пятиэтажном доме, который был построен на этой же улице. Кроме того, на месте снесенных домов №13, 15 и 17 планируется строительство нового многоквартирного дома для переселенцев.

Ориентировочные сроки его окончания – конец 2022 года.

В мэрии напомнили, что Карелия с опережением реализует программу расселения аварийного жилья. Дома, признанные аварийными до 2017 года, изначально планировалось расселить к концу 2025-го, однако ускоренные темпы позволят расселить их за ближайшие два года. После этого республика сможет войти в следующий этап программы.

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