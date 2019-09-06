В Петрозаводске на несколько дней перекроют площадь Кирова

В сентябре изменится схема движения на площади Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На протяжении сентября неоднократно будет перекрываться заезд на площадь Кирова со стороны улицы Куйбышева, говорится в официальном сообщении администрации карельской стоицы. Ограничения вводятся в связи с проведением массовых мероприятий в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Запрет будет действовать на следующих временных отрезках:



- с 9.00 7 сентября до 21.00 8 сентября;

- с 9.00 14 сентября до 21.00 15 сентября;

- с 9.00 21 сентября до 21.00 23 сентября;

- с 9.00 28 сентября до 21.00 29 сентября.



Администрация города просит водителей и пешеходов проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.