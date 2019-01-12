В Петрозаводске на новых остановках появились схемы троллейбусных маршрутов

Схемы на остановках популяризируют троллейбусные маршруты и информируют пассажиров.

Осенью 2018 года в Петрозаводске были установлены десять новых стеклянных остановочных комплексов. Муниципальное предприятие "Городской транспорт" совместно с компанией 2ГИС разработало и разместило информационные плакаты. На них изображена карта Петрозаводска с актуальными троллейбусными маршрутами и основными достопримечательностями города.

Напомним, актуальные маршруты движения автобусов и троллейбусов Петрозаводска размещены также на сайте администрации.