В Петрозаводске на новых остановках появились схемы троллейбусных маршрутов

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Схемы на остановках популяризируют троллейбусные маршруты и информируют пассажиров.
Осенью 2018 года в Петрозаводске были установлены десять новых стеклянных остановочных комплексов. Муниципальное предприятие "Городской транспорт" совместно с компанией 2ГИС разработало и разместило информационные плакаты. На них изображена карта Петрозаводска с актуальными троллейбусными маршрутами и основными достопримечательностями города.
Напомним, актуальные маршруты движения автобусов и троллейбусов Петрозаводска размещены также на сайте администрации.
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