В Петрозаводске на православной выставке будут торговать грибами и халвой

С 21 по 26 февраля в Петрозаводске пройдет VII Международная православная выставка-форум "От покаяния к воскресению России".

Мероприятие пройдет в Национальном театре республики на пр. Карла Маркса, 19. Выставка на шесть дней объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Украины, Греции, Палестины.

Как отмечается на сайте карельской епархии,На площадке открытия будут находиться икона Божией Матери "Казанская", подаренная В. В. Путиным из коллекции икон, вывезенной из России перед революцией и выкупленнойправительством РФ за границей.

В экспозиции представят иконы, церковную утварь, духовную литература, православные ювелирные изделия.

"Здесь же посетители смогут приобрести натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, монастырский мед, лекарственные сборы, настоящие русские валенки, одежду их хлопка, льна и шерсти, а еще изделия народных промыслов, халву, сладости, абхазские специи, сибирские грибы и орехи. Эти товары традиционно пользуются спросом у горожан", - отмечается на сайте епархии.