Гору блинов напекут горожане на Масленице в Петрозаводске

На празднике петрозаводчане смогут побороться за звание лучшего мастера по выпеканию блинов, рассказали в администрации города.

Менее двух недель осталось до "Широкой Масленицы". Уже в следующее воскресенье жителей и гостей карельской столицы ждет большая праздничная программа на площади Кирова.

Одним из традиционных развлекательных мероприятий станет конкурс "Ай, да блин!", который пройдет на открытом воздухе 14 марта с 12.30 до 14.00. К кулинарному турниру могут присоединиться все желающие - и профессионалы, и любители готовить.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 марта подать заявку в адрес организаторов праздника – Городского дома культуры. Сделать это можно по электронной почте: domprima@onego.ru или лично (ул. Еремеева, д. 1).

Победителем состязания станет тот, чья горка блинов окажется самой высокой. Также участники гастрономического поединка могут побороться за победу в таких номинациях, как "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый толстый блин", "Самый тонкий блин" и "Самый кружевной блин".

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице организаторов в социальной сети.