В Петрозаводске на трех улицах горела трава

Пожары произошли 15 апреля в нескольких районах города, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.06 на ул. Гоголя в районе д. 62 огонь уничтожил траву на площади 10 кв м.

В 15.02 на ул. Сулажгорского кирпичного завода в районе д. 8А горела трава на площади 50 кв м.

В 18.43 на Ключевском шоссе, за остановкой "Щербакова", произошел пожар на открытой территории – в результате повреждена трава на площади 5 кв м.

Причины пожаров, виновные и ущерб устанавливаются.