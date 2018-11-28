В Петрозаводске на улице нашли труп

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Тело мужчины было обнаружено на Ключевском шоссе, сообщили в МВД Карелии.
Тело мужчины обнаружено на тропинке у проезжей части на Ключевском шоссе.
Криминальной составляющей не выявлено.
На месте работают сотрудники полиции.
В настоящее время выясняются обстоятельства гибели.
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