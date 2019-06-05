В Петрозаводске на улице прочтут стихи Пушкина в честь его 220-летия

Чтение стихов пройдет около университета, в акции приглашают принять участие всех желающих.

Как сообщает пресс-служба ПетрГУ, 6 июня в 12:00 научная библиотека универсистета приглашает всех желающих присоединиться к праздничной акции в честь 220-летия со дня рождения А.С.Пушкина.

Участникам предлагается прочитать любимое стихотворение А.С.Пушкина.

Площадка будет работать перед входом в главный корпус ПетрГУ.