В Петрозаводске на улице прочтут стихи Пушкина в честь его 220-летия

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Чтение стихов пройдет около университета, в акции приглашают принять участие всех желающих.
Как сообщает пресс-служба ПетрГУ, 6 июня в 12:00 научная библиотека универсистета приглашает всех желающих присоединиться к праздничной акции в честь 220-летия со дня рождения А.С.Пушкина.
Участникам предлагается прочитать любимое стихотворение А.С.Пушкина.
Площадка будет работать перед входом в главный корпус ПетрГУ.
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