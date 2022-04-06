В Петрозаводске начал разваливаться новый тротуар (ФОТО)

Тротуар на городской автодороге между улицами Куйбышева и набережной Варкауса пошел волнами и стал рассыпаться.



Фото читателя

В конце прошлого года в Петрозаводске была запущена новая автодорога, которая соединила улицу Куйбышева с набережной Варкауса. Однако после зимы тротуары на этой дороге пошли волной, а местами стали разваливаться.



Фото читателя

«У нас когда-нибудь научаться строить дороги так, чтобы они не рассыпались после первой зимы?», – возмутился читатель «Столицы на Онего», который прислал в редакцию фотографии рассыпающегося тротуара.