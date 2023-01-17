В Петрозаводске начала преображаться поликлиника, которую не ремонтировали 30 лет

Начался ремонт помещений первой городской поликлиники в здании на проспекте Лесном, 40.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, помещения первой городской поликлиники в здании на пр. Лесном, 40 не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию, почти 30 лет.

В прошлом году было принято решение начать поэтапный ремонт. По словам министра, была проделана огромная работа: установили 19 новых дверных блоков, перегородки, 16 новых пластиковых дверей и 3 входные группы в «красную зону».

«Заменили все стояки горячего и холодного водоснабжения, провели капитальный ремонт канализации в подвале. Санузлы на всех этажах полностью преобразились, появился новый туалет на третьем этаже. Полностью отремонтирован второй этаж. Ремонт выполнен по программе модернизации первичного звена здравоохранения», - рассказал Михаил Охлопков.