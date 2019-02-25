В Петрозаводске начала вещать новая радиостанция

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На волне 99.6 fm начало работать Радио Родных Дорог.
Радио Родных Дорог — новая музыкально-информационная радиостанция о Родине, о её путях и дорогах, о необъятных просторах и путешествиях.
Напомним, 27 сентября 2017 года в Роскомнадзоре состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
В результате проведения конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание в городе Петрозаводске победителями признаны с использованием радиочастоты: 99,6 МГц - общество с ограниченной ответственностью "Радио Родных Дорог" , которое является вещателем радиоканала "Радио Родных Дорог".
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