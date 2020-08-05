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В Петрозаводске начали благоустраивать Рускеальский проезд

Новости. Общество
18:40, 05 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик заменит асфальт, оборудует тротуары и парковочные зоны для посетителей и сотрудников образовательных учреждений, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ООО "СМС" приступает к благоустройству территории в районе Рускеальского проезда.



Для повышения безопасности на месте установят ограждения и дорожные знаки.

Стоимость работ составляет около 15 млн рублей. Завершат их к сентябрю.



 Петрозаводчан просят отнестись с пониманием к неудобствам на время ремонта и заранее планировать альтернативные места для парковки.

Напоминаем, что в этом году в рамках национального проекта благоустроят семь общественных территорий. Среди них – парки Соломенский, Приозерный, Сулажгорского Кирпичного Завода и Иван Царевич, скверы Новодревлянский и Кукковский Петух, а также территория в районе Рускеальского проезда. 

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