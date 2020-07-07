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В Петрозаводске начали ремонтировать "многострадальную" улицу (ФОТО)

Новости. Общество
15:59, 08 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Стартовал ремонт Мурманской улицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы по устранению деформаций и повреждений дорожного полотна организованы на участке от Виданской улицы до набережной Варкауса. Выполняет их ООО "Кондопожское ДРСУ".

Кроме того, в настоящее время подрядчик ремонтирует проезжие части на Машезерской улице (на участке от ул. Володарского до пр. Александра Невского), на Вознесенском шоссе и проезде Автолюбителей, а также тротуары на улицах Ровио, Кирова и Куйбышева. Ранее были завершены работы на улице Кирова (на участке от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова).

АО "АБЗ-Дорстрой" ведёт работы на Первомайском проспекте и набережной Варкауса. В завершающей стадии находится ремонт дорожного полотна на улице Чапаева. На улице Калинина ведут замену бортового камня.

Администрация просит водителей заранее планировать пути объезда.

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Комментарии

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новый
2020-07-08 16:20:28
Вчерась Высотный проезд многострадальным был. :)
Juniper59
2020-07-08 17:09:46
новый, он-то как раз малострадальный. Это же кусок старого Лососинского шоссе, который перестал использоваться в 1987 году. Вот с тех пор его особо и не трогали ремонтами.
А Мурманку ковыряют непрестанно, так что правда многострадальная. Когда там брусчатку-то довоенную раскорчёвывали, года четыре назад, что ли?
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