В Петрозаводске начали ремонтировать "многострадальную" улицу (ФОТО)

Стартовал ремонт Мурманской улицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы по устранению деформаций и повреждений дорожного полотна организованы на участке от Виданской улицы до набережной Варкауса. Выполняет их ООО "Кондопожское ДРСУ".

Кроме того, в настоящее время подрядчик ремонтирует проезжие части на Машезерской улице (на участке от ул. Володарского до пр. Александра Невского), на Вознесенском шоссе и проезде Автолюбителей, а также тротуары на улицах Ровио, Кирова и Куйбышева. Ранее были завершены работы на улице Кирова (на участке от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова).

АО "АБЗ-Дорстрой" ведёт работы на Первомайском проспекте и набережной Варкауса. В завершающей стадии находится ремонт дорожного полотна на улице Чапаева. На улице Калинина ведут замену бортового камня.

Администрация просит водителей заранее планировать пути объезда.