В Петрозаводске начали ремонтировать "Спартак"

Работы по монтажу планируется закончить к началу июля, сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске на стадионе "Спартак" 30 мая начались работы по укладке нового искусственного покрытия.

Демонтаж старого поля и подготовительные работы для нового покрытия были завершены осенью прошлого года. В зимний период работа была приостановлена из-за погодных условий: технология укладки нового футбольного газона требует устойчивых погодных условий без осадков.

К началу июля работы по монтажу будет завершены. На футбольном поле площадью 7,7 тысяч кв м можно будет проводить тренировки и соревнования круглый год.

В дальнейшем стадион ожидает поэтапная реконструкция. Планируется начать с приведения в нормативное состояние северной трибуны и подтрибунных помещений.