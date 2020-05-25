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В Петрозаводске начались последние звонки

Новости. Общество
15:10, 25 Мая 2020
фото: © Мария Оленникова
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Традиционный праздник для выпускников школ проходит дистанционно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 25 мая в школах карельской столицы стартовали мероприятия, посвященные окончанию учебного года. В этом году учащиеся 9-х и 11-х классов отмечают последние звонки дистанционно.

В каждом образовательном учреждении – свой формат проведения праздника.

В петрозаводских школах № 2 и 12, например, торжество пройдет в виде zoom-конференции. Увидеть своих педагогов и одноклассников в праздничный день учащиеся смогут на экранах монитора. Подобным образом для выпускников организованы и классные часы, на которых с напутственным словом выступят представители администрации и учителя. В режиме онлайн также проведут последний звонок в Гимназии № 17 Петрозаводска, а в Лицее № 40 для учащихся и родителей состоится видеотрансляция праздника.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки традиционный формат мероприятия оказался невозможным, поэтому в феврале 2021 года на встречах выпускников нынешним ученикам 9-х и 11-х классов будет предложено выступить отдельно.

Напомним, последние звонки прозвучат для выпускников Карелии дистанционно.

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