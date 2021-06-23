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В Петрозаводске начались работы по модернизации тепловых сетей

Новости. Общество
10:49, 24 Июня 2021
фото: © «РКС-Петрозаводск»

АО «ПКС-Тепловые сети» приступили к реализации инвестиционных проектов в летний период.

Основные работы будут производиться во время отключения горячего водоснабжения. Напомним, испытания тепловых сетей в большинстве районов пройдут с 24 июня по 7 июля, с 22 июля по 1 августа отключение теплоснабжения планируется на Ключевой.

Работники «РКС-Петрозаводск» уже провели опрессовку сетей в районах Сулажгорский кирпичный завод и Сайнаволок. На сетях СКЗ было обнаружено два повреждения (на сетях, отвечающих за отопление), они будут устранены в течение летнего периода. В районе Сайнаволок повреждений нет.

На улицах Шотмана, Железнодорожная и Первомайском проспекте будут производиться работы по замене запорной арматуры и перекладке трубопроводов общей протяженностью около 4000 метров. Стоимость проекта — 61 миллион рублей.

На улице Владимирской работы по модернизации обойдутся в 3 миллиона 800 тысяч рублей: будет переложено 76 метров трубопровода, установят 2 неподвижные опоры, а также заменят запорную арматуру.

На Лесном проспекте демонтируют существующее оборудование тепловой сети канальной прокладки — заменят ее на новую. В работе будут использовать стальные трубопроводы в изоляции из пенополиуретана, также заменят плиты перекрытия и трубопровод. Общая стоимость — 1 миллион 200 тысяч рублей.

Тепловую камеру модернизируют на улице Жуковского. Будет выполнена обвязка камеры, работа по перекладке дренажа, заменят трубопровод и запорную арматуру, также предстоит заменить обвязку в тепловых камерах на магистрали по Лососинской набережной и на ул. Перттунена.

В подвале дома № 54 по Октябрьскому проспекту проходят транзитные сети, нуждающиеся в замене. Здесь работы по модернизации уже ведутся.

АО «ПКС-Тепловые сети» заменили участка трубопровода в районе Кукковки в сторону Республиканской больницы. Трубопровод используют в летний период для подачи горячей воды в больницу во время отключений.

Всего в этом году «РКС-Петрозаводск» инвестирует  в  тепловые сети города 90 миллионов рублей. Самый продуктивный и в прямом смысле жаркий для АО «ПКС-Тепловые сети» период — работы во время отключения горячей воды, стартует уже сегодня!

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