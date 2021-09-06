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В Петрозаводске начинается отопительный сезон

Новости. Общество
18:15, 07 Сентября 2021
фото: © Максим Трунов / ТАСС

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Глава Минстроя Карелии издал приказ о начале отопительного сезона в столице республики.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов объявил о начале отопительного сезона в Петрозаводске. Соответствующий указ был издан сегодня, 7 сентября.

Министр напомнил, что с 6 сентября начата подача тепла в социальные объекты города: детские сады, школы, медицинские учреждения. Также он уточнил, что подключение жилого фонда будет осуществляться поэтапно.

«В первую очередь к отоплению будут подключены микрорайоны Древлянка, Перевалка (частично), Птицефабрика, Сулажгора, Сулажгорский кирпичный завод, Томицы, Соломенное, Ключевая, Старая Кукковка, Зарека (частично). Далее будет подано тепло в микрорайоны Кукковка, Голиковка, Зарека, Центр, Октябрьский, Железнодорожный, Первомайский» — рассказал Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

Глава Минстроя пояснил, что вторая группа районов будет обеспечена теплом с 11 по 13 сентября — после того, как завершатся испытания реконструированной магистральной сети.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2021-09-07 19:17:23
Нарушают СНИП!
Вася
2021-09-07 19:11:13
Великая партия Единая Россия. Все до одного ЗА Единую Россию .
Владимир11
2021-09-07 18:49:35
Ждём-с!
Изя
2021-09-07 19:29:16
Владимир11, танцуй и грейся пока )))
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