В Петрозаводске начинается отопительный сезон

Глава Минстроя Карелии издал приказ о начале отопительного сезона в столице республики.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов объявил о начале отопительного сезона в Петрозаводске. Соответствующий указ был издан сегодня, 7 сентября.

Министр напомнил, что с 6 сентября начата подача тепла в социальные объекты города: детские сады, школы, медицинские учреждения. Также он уточнил, что подключение жилого фонда будет осуществляться поэтапно.

«В первую очередь к отоплению будут подключены микрорайоны Древлянка, Перевалка (частично), Птицефабрика, Сулажгора, Сулажгорский кирпичный завод, Томицы, Соломенное, Ключевая, Старая Кукковка, Зарека (частично). Далее будет подано тепло в микрорайоны Кукковка, Голиковка, Зарека, Центр, Октябрьский, Железнодорожный, Первомайский» — рассказал Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

Глава Минстроя пояснил, что вторая группа районов будет обеспечена теплом с 11 по 13 сентября — после того, как завершатся испытания реконструированной магистральной сети.