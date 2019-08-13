В Петрозаводске начался прием компакт-дисков в переработку

Ненужные CD теперь можно не просто выбросить на помойку, причинив ущерб природе, а сдать в безопасную переработку.

Компания "Калипсо Карелия", специализирующаяся на организации раздельного сбора мусора, начала принимать в переработку компакт-диски любого размера. Об этом сообщает паблик компании в соцсети.

Представители организации информируют, что желающие сдать в переработку компакт-диски, должны накопить их побольше, снять с дисков всю упаковку, связать их вместе, а затем положить в контейнер для макулатуры или привезти на базу компании.

В паблике фирмы размещена информация с адресами контейнеров и местом расположения базы "Калипсо Карелия".

Также опубликована видеоинструкция, в которой подробно описано, как подготовить ненужные CD к переработке.