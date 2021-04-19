В Петрозаводске начался ремонт асфальта на улице Правды

Подрядная организация снимает старый асфальт на улице Правды, сообщают в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Дорожные работы на улице Правды выполняет компания «АБЗ-Дорстрой». Рабочие частично демонтировали бортовой камень. С понедельника начались работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Общая протяжённость автомобильной дороги на улице Правды составляет 1,6 км., площадь превышает 27 тыс. квадратных метров. Там частично заменят бортовой камень, выполнят асфальтирование. Об этом информирует пресс-центр мэрии города по итогам выездного совещания, котрое провела на объекте Ирина Мирошник.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в течение 2021–2022 года в разных районах города рабочие отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. Сейчас подрядная организация также приступила к ремонту Лесного проспекта. В начале следующей недели работы начнутся на Пряжинском шоссе и Пограничной улице, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Карелии начался ремонт дороги в поселок Деревянка.