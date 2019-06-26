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Новости. Общество
18:40, 26 Июня 2019
фото: администрация Петрозаводска

В Петрозаводске начался ремонт лестницы, ведущей к озеру

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Началось благоустройство спуска с улицы Титова на набережную Онежского озера, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядная организация приступила к разбору балюстрады смотровой площадки, установленной на спуске в парк Победы в створе улицы Германа Титова. Муниципальный контракт на выполнение первого этапа благоустройства общественной территории был заключён 24 июня. Работы по ремонту смотровой площадки и лестничных спусков выполняет ООО "Онего-Строй". Специалисты произведут полный демонтаж объекта, а затем восстановят его, вернув первоначальный вид.

"Все элементы балюстрады будут сделаны из дымовского гранита, за исключением балясин и центральных вставок тумб, вырезанных из белого мрамора. В облицовке стены используют габбро-диабаз и малиновый кварцит: плиты из натурального камня будут аккуратно сняты и очищены в специальных условиях, чтобы не повредить их структуру, а затем использованы повторно. Исторический облик спуска будет сохранён, все работы согласованы с региональным управлением по охране объектов культурного наследия", - сообщила главный специалист управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Ксения Иванова.

Благоустройство общественной территории выполняется в рамках программы "Комфортная городская среда", стоимость работ первого этапа проекта составит 6 миллионов 144 тысячи рублей. Аукцион по определению подрядчиков, которые реализуют второй этап, состоится 15 июля. Контракт на продолжение работ будет заключён в августе. Комплексный ремонт планируют завершить до 1 октября.

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