В Петрозаводске начинается массовый демонтаж рекламных конструкций

Владельцам несанкционированной рекламы предлагают убрать ее самостоятельно, поскольку в случае удаления за бюджетный счет, понесенные муниципалитетом расходы будут взысканы в судебном порядке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Два договора на демонтаж 20 рекламных конструкций типа "Щитовая установка (билборд)" заключены администрацией Петрозаводска. Работы должны быть выполнены до конца июня.

Кроме того, в связи с большим количеством незаконно смонтированных щитовых установок, администрация планирует заключение муниципального контракта, согласно которому в пределах города дополнительно предстоит демонтаж 168 рекламных конструкций этого типа.

Выполнение работ будет осуществляться в соответствии с положениями Федерального закона "О рекламе", и муниципальным "Порядком установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа".

Администрация Петрозаводска напоминает, что установка и эксплуатация рекламных конструкций без разрешения органа местного самоуправления не допускается. Несанкционированная реклама подлежит демонтажу.