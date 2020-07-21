В Петрозаводске начинается оглашение приговора по "делу Дмитриева" (ФОТО)

У здания Петрозаводского городского суда собрались десятки людей, которые пришли поддержать известного исследователя сталинских репрессий, обвиняемого в педофилии.

В городском суде Петрозаводска начинается оглашение приговора известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приёмной дочери. Напомним, гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты потребовала его полностью оправдать. Сам Дмитриев свою вину не признал.

Рассмотрение этого дела продолжалось в Петрозаводске более двух лет в закрытом режиме, и даже на оглашение приговора смогли попасть только участники процесса. Тем не менее, у здания суда собрались многие друзья и знакомые Юрия Дмитриева, а также гражданские активисты из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и других уголков страны. Перед началом оглашения приговора известный религиозный и общественный деятель, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко отслужил молебен.

Выступая перед журналистами, приехавшими освещать вынесение приговора Юрию Дмитриеву, его адвокат Виктор Ануфриев заметил, что нынешнее дело оказалось более сложным, поскольку Дмитриеву скорректировали обвинение. Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что это дело можно выиграть, Ануфриев заявил, что для него главное - законность вынесенного решения. "Я считаю, что в нынешней России это возможно", - сказал адвокат.

Уголовное преследование Юрия Дмитриева началось в конце 2016 года, когда известный исследователь сталинских репрессий был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приёмной дочери. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, обнаруженные в домашнем компьютере Дмитриева. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев объяснил эти фото необходимостью контроля за здоровьем ребёнка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приёмной дочери.

В защиту Юрия Дмитриева выступили многие российские и зарубежные учёные, деятели культуры, политики и общественники, в числе которых есть даже Нобелевские лауреаты и режиссеры с мировым именем. Дмитриев считает своё уголовное дело преследованием за Сандармох - место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, в открытии и исследовании которого участвовал подсудимый.