В Петрозаводске начнут "охоту" на крыс

Масштабная акция по дератизации стартует 4 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В течение двух недель с 4 по 19 июня в Петрозаводскепланируется проведение масштабной городской дератизационной акции.

Для достижения максимального эффекта запланировано участие в акции управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и объектов торговли, общественного питания, образования, учреждений, и организаций бытового обслуживания, а также предприятий и учреждений, на балансе которых находятся тепловые пункты, трансформаторные подстанции, гаражных кооперативов, транспортных и иных предприятий. Работы пройдут во всех районах города.

С графикрм проведения дератизационных мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.