В Петрозаводске начнут "охоту" на крыс

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Масштабная акция по дератизации стартует 4 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В течение двух недель с 4 по 19 июня в Петрозаводскепланируется проведение масштабной городской дератизационной акции.
Для достижения максимального эффекта запланировано участие в акции управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и объектов торговли, общественного питания, образования, учреждений, и организаций бытового обслуживания, а также предприятий и учреждений, на балансе которых находятся тепловые пункты, трансформаторные подстанции, гаражных кооперативов, транспортных и иных предприятий. Работы пройдут во всех районах города.
С графикрм проведения дератизационных мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.
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