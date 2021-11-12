В Петрозаводске наградили юных казаков

Казачий юнармейский отряд в столице Карелии пополнился новобранцами, сообщили в адмнистрации города.

В преддверии нового года казачий юнармейский отряд, объединивший более двух десятков школьников карельской столицы, подвел итоги своей работы.

На встрече, которая прошла в Центре воинской славы, руководитель казачьего юнармейского отряда Наур Гокинаев рассказал о том, что его воспитанники продолжают осваивать азы военного дела, изучают историю своей страны, несут Вахту Памяти, участвуют в поисковой работе и различных патриотических акциях.

Активным юнармейцам их родителям вручили благодарности от имени главы Петрозаводска Владимира Любарского и от карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений».

В завершении встречи начальник штаба "Юнармии" республики Михаил Дийков представил новых членов отряда. По традиции учащиеся принесли присягу, получив значки и береты юнармейцев.

Ранее казаки рассказали малолетним правонарушителям в Петрозаводске о здоровом образе жизни.