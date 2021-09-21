В Петрозаводске наградили лучших студентов республики

В ПетрГУ прошла церемония награждения победителей регионального этапа национальной премии «Студент года – 2021».
В «Молодежном иннопарке» 20 сентября собрались представители образовательных организаций Карелии, чтобы получить награды — там прошла церемония награждения финалистов регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 2021».
С приветственными словами выступили руководители молодежных организаций ПетрГУ и Карелии.
В Премии приняли участие более 90 студентов Карелии. Победителями и лауреатами в номинациях для обучающихся вузов стали 20 студентов и 8 студенческих объединений. Среди обучающихся в организация профессионального образования свои награды в индивидуальных номинациях получили 18 студентов.
Победители среди студентов образовательных организации высшего образования:
Профессиональные образовательные организации:
Победители регионального этапа будут представлять Карелию на всероссийском этапе премии «Студент года 2021», финал которой пройдёт в Томске с 6 по 18 ноября.
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