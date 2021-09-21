В Петрозаводске наградили лучших студентов республики

В ПетрГУ прошла церемония награждения победителей регионального этапа национальной премии «Студент года – 2021».

В «Молодежном иннопарке» 20 сентября собрались представители образовательных организаций Карелии, чтобы получить награды — там прошла церемония награждения финалистов регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 2021».

С приветственными словами выступили руководители молодежных организаций ПетрГУ и Карелии.

В Премии приняли участие более 90 студентов Карелии. Победителями и лауреатами в номинациях для обучающихся вузов стали 20 студентов и 8 студенческих объединений. Среди обучающихся в организация профессионального образования свои награды в индивидуальных номинациях получили 18 студентов.

Победители среди студентов образовательных организации высшего образования:

Номинация «Интеллект года» — Дарья Бучнева;

Номинация «Председатель совета обучающихся года» — Анна Хотько;

Номинация «Общественник года» — Анастасия Загорская;

Номинация «Творческая личность года» — Олеся Хренова;

Номинация «Спортсмен года» — Александра Аксентьева;

Номинация «Студенческое научное общество года» — Научная студенческая лаборатория ПетрГУ «Семейный летописец»;

Номинация «Добровольческое объединение года» — Добровольное экологическое объединение «Green Crew»;

Номинация «Патриотическое объединение года» — Добровольная Студенческая Дружина ПетрГУ.

Профессиональные образовательные организации:

Номинация «Общественник года» — Ксения Клеткуте;

Номинация «Профессионал года» — Екатерина Михайлова;

Номинация «Творческая личность года» — Валерия Равикович;

Номинация «Староста года» — Светлана Бобровская;

Номинация «Спортсмен года» — Мария Седова.

Победители регионального этапа будут представлять Карелию на всероссийском этапе премии «Студент года 2021», финал которой пройдёт в Томске с 6 по 18 ноября.