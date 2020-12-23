В Петрозаводске находящийся в розыске мужчина громко ругался в магазине и был задержан

Росгвардейцы задержали буйного посетителя магазина, который находился в розыске.

Сотрудники петрозаводского отдела вневедомственной охраны при выезде в один из гипермаркетов на сработавший сигнал тревоги задержали мужчину 1984 года рождения, которого, как выяснилось, разыскивала полиция. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Тревожную кнопку работники торгового заведения нажали из-за того, что их попытки призвать к порядку посетителя, громко ругавшего всех окружающих и мешавшего продавцам и покупателям, оказались недейственными. Гражданин был задержан за мелкое хулиганство и передан в полицию.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы поймали клиента магазина, который "забыл" заплатить за покупки.