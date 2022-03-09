В Петрозаводске найден водитель, устроивший ДТП и сбежавший с места происшествия

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили личность водителя, оставившего место ДТП на Первомайском проспекте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, полицейские установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП на Первомайском проспекте.

Напомним, 10 марта в 21.52 вечера на перекрестке Первомайского проспекте, улиц Шотмана и Мелентьевой иномарка вылетела на встречную полосу, протаранив другой автомобиль. Виновник двигался на автомобиле BMW, врезался он в Lada Largus. В результате аварии 19-летний пассажир отечественного автомобиля был травмирован. Также разовая медицинская помощь была оказана 22-летней пассажирке BMW. После аварии водитель BMW скрылся с места ДТП.

В отношении 29-летнего нарушителя были составлены административные материалы, переданные в суд.

За оставление места ДТП виновнику грозит лишение прав или арест до 15 суток. Кроме того, водитель будет привлечен к ответственности за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.