В Петрозаводске нашли 9-летнего мальчика, пропавшего во вторник

В столице Карелии завершен розыск мальчика 2013 года рождения.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
«Местонахождение несовершеннолетнего установлено. Криминальная составляющая в его исчезновении отсутствует», - пишут в официальном паблике ведомства.
Напомним, накануне сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивали мальчика 2013 года рождения, местонахождение которого было неизвестно с 13 декабря.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание