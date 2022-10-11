В Петрозаводске нашли 9-летнего мальчика, пропавшего во вторник

В столице Карелии завершен розыск мальчика 2013 года рождения.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Местонахождение несовершеннолетнего установлено. Криминальная составляющая в его исчезновении отсутствует», - пишут в официальном паблике ведомства.

Напомним, накануне сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивали мальчика 2013 года рождения, местонахождение которого было неизвестно с 13 декабря.